Мальдивы вводят налог на выезд из островов для всех, кроме младенцев и дипломатов.
Острова накануне приняли поправку в Налоговый кодекс. Теперь все, кто выезжает из республики, в том числе и туристі, будут платить налог. Плату внесут в стоимость авиабилета.
Нововведение вступит в силу уже с 1 января 2022 года.
Налог будут взимать вместо авиасбора со всех, кроме детей до двух лет и лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом.
Пассажиры эконом-класса будут платить за вылет $30, а мальдивцы — $12.
Все пассажиры бизнес-класса, независимо от гражданства, будут платить по $60, пассажиры первого класса — $90.
С пассажиров частных самолетов соберут по $120.
Кроме того, все пассажиры, вылетающие из международного аэропорта вела (MLE), будут облагаться пошлиной на развитие аэропорта в размере $ 25.
Оплатить налог можно будет только в долларах США. Если такой возможности у человека нет, он сможет заплатить этот сбор через авиакомпанию.
Сейчас туристы на Мальдивских островах оплачивают сбор аєропорта в размере $15.
Источник: Raajje