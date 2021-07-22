Мальдивы вводят налог на выезд из островов для всех, кроме младенцев и дипломатов.

Острова накануне приняли поправку в Налоговый кодекс. Теперь все, кто выезжает из республики, в том числе и туристі, будут платить налог. Плату внесут в стоимость авиабилета.

Нововведение вступит в силу уже с 1 января 2022 года.

Налог будут взимать вместо авиасбора со всех, кроме детей до двух лет и лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом.

Пассажиры эконом-класса будут платить за вылет $30, а мальдивцы — $12.

Все пассажиры бизнес-класса, независимо от гражданства, будут платить по $60, пассажиры первого класса — $90.

С пассажиров частных самолетов соберут по $120.

Кроме того, все пассажиры, вылетающие из международного аэропорта вела (MLE), будут облагаться пошлиной на развитие аэропорта в размере $ 25.

Оплатить налог можно будет только в долларах США. Если такой возможности у человека нет, он сможет заплатить этот сбор через авиакомпанию.

Сейчас туристы на Мальдивских островах оплачивают сбор аєропорта в размере $15.

Источник: Raajje