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Вікторія Гірко |

Наводнение в Турции: на Черноморском побережье затопило северо-восточные провинции

повінь туреччина

В Турции из-за сильных ливней затопило некоторые северо-восточные провинции на Черноморском побережье. На фото и видео, которые местные жители публикуют в соцсетях, видно подтопленные нижние этажи домов.

Вода достигла такого уровня, что двигаться трудно даже автомобилям. Известно, что пострадали от подтоплений город и район Финдикли провинции Ризе, а также город и район Архави провинции Артвин. Они находятся в причерноморском регионе Турции.

На место наводнения в провинции Артвин уже выехал министр внутренних дел Турции Сулеймен Сойлу.

Непогода бушует не только в Турции. Так, наводнение в Германии нанесло ущерб на €2 млрд. Только на восстановление железной дороги, где около 600 км были разрушены или смыты, выделят около €1,3 млрд.

Больше всего пострадал запад Германии — федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. В пострадавших районах разрушены и подтоплены многие дома и вокзалы. А убытки на дорогах достигают нескольких сотен миллионов евро.

Правительство Германии уже выделило €400 млн помощи пострадавшим от наводнений и на ликвидацию последствий непогоды.

Фото: Сулеймен Сойлу

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