Боевики движения Талибан обстреляли гражданский пункт на востоке Афганистана, в результате погибли пять членов одной семьи, включая детей.

Талибы забросали ракетами дом в Сур Камари уезда Спингар в провинции Нангархар. В результате обстрела вся семья погибла.

Министерство внутренних дел решительно осудило этот очередной акт террора.

— Террористы показали, что не уважают никакие ценности и даже в течение шести дней праздника Иди Курбон (Курбан-Байрам) страдают наши соотечественники, — отметили в министерстве.

МВД пообещало сделать все для ареста преступников.

Накануне более 300 военнослужащих вооруженных сил Афганистана оставили свои позиции и перешли через границу с Таджикистаном.

Как сообщают в пограничной службе страны, причиной дезертирства стало наступление талибов.

Это уже третий случай бегства афганских военных в Таджикистан за последние две недели.

По данным таджикской пограничной службы, ситуация особенно осложнилась после захвата талибами нескольких сел и пограничного поста в афганской провинции Бадахшан.