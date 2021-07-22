Боевики движения Талибан обстреляли гражданский пункт на востоке Афганистана, в результате погибли пять членов одной семьи, включая детей.
Талибы забросали ракетами дом в Сур Камари уезда Спингар в провинции Нангархар. В результате обстрела вся семья погибла.
Министерство внутренних дел решительно осудило этот очередной акт террора.
— Террористы показали, что не уважают никакие ценности и даже в течение шести дней праздника Иди Курбон (Курбан-Байрам) страдают наши соотечественники, — отметили в министерстве.
МВД пообещало сделать все для ареста преступников.
Накануне более 300 военнослужащих вооруженных сил Афганистана оставили свои позиции и перешли через границу с Таджикистаном.
Как сообщают в пограничной службе страны, причиной дезертирства стало наступление талибов.
Это уже третий случай бегства афганских военных в Таджикистан за последние две недели.
По данным таджикской пограничной службы, ситуация особенно осложнилась после захвата талибами нескольких сел и пограничного поста в афганской провинции Бадахшан.