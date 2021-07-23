Президент США Джо Байден ввел санкции в отношении главы кубинских военных и подразделения министерства внутренних дел, которые причастны к репрессиям в стране.

– Это только начало. США будут продолжать применять санкции в отношении лиц, ответственных за угнетение кубинского народа, – пообещал американский президент. – Я однозначно осуждаю массовые задержания и фиктивные суды, которые несправедливо заключают в тюрьму тех, кто осмелился выступить.

Джо Байден выразил поддержку всем кубинцам, которые вышли на улицы, чтобы противостоять 62-летним репрессиям коммунистического режима.

В настоящее время США работает над тем, чтобы предоставить людям на Кубе доступ к интернету, а также пересматривает политику денежных переводов для того, чтобы усилить поддержку граждан.

– Кроме того, мы стремимся возобновить наше посольство в Гаване для оказания консульских услуг кубинцам и расширения наших возможностей взаимодействия с гражданским обществом, одновременно обеспечивая безопасность американских дипломатов, которые служат на Кубе, – отметил президент США.

Давить на коммунистический режим Кубы США намерены совместно с партнерами.

Одни из самых масштабных за всю историю Кубы протестов вспыхнули 12 июля.

Люди вышли на митинг против коммунистического правительства, чтобы решить вопрос коронавирусного и экономического кризиса.

В связи с митингами на Кубе ограничен доступ к некоторым социальным сетям. Частично отключенными во время активных событий были Facebook, WhatsApp, Instagram и Telegram.

По предварительным данным, с начала протестов задержаны или пропали без вести по меньшей мере 140 человек, один человек погиб.

Подробнее о причинах протестов на Кубе и их возможных последствиях, читайте в материале Фактов ICTV.