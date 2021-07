В Соединенных Штатах и ​​Великобритании произошел глобальный сбой интернет сети из-за которого прекратили работу магазины, некоторые компьютерные игры, стрим-сервисы, сервисы доставки и даже банки.

Сначала сервис Down Detector зафиксировал глобальный сбой интернета в США, а затем проблема распространилась и на Великобританию.

Прекратили работу магазин Amazon, компьютерная игра Call of Duty, стриминговый сервис HBO Max, а также ряд сервисов Apple (Apple Music, Apple TV, Apple Store).

Не работают также Apex, BMO Harris Bank, Bank of America, Bank of the West, Bethesda, Booking, CNN, Epic Games Store, Fox News, Fortnite, Disney+ и множество других сайтов.

Пока неизвестно, что стало причиной неполадок, но предполагают, что сбой произошел из-за компании Akamai.

Akamai занимается интернет-инфраструктурой и недавно заявила, что ощутила перебои в обслуживании.

В компании заявили, что продолжают мониторинг и пытаются выяснить и решить проблему.