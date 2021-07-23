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Юлія Захарченко |

Возле берегов острова Греции утонула лодка: 9 людей пропали без вести

Возле берегов острова Греции утонула лодка: 9 людей пропали без вести

Возле берегов греческого острова Крит случилось крушение лодки. В результате аварии девять человек пропали без вести.

По данным береговой охраны, которая проводит спасательную операцию, 36 мигрантов нашли во время обследования ближайших территорий.

Для поиска остальных людей привлекли греческий многоцелевой вертолет Super Puma и пять военных кораблей, сообщила местная полиция.

Береговая охрана отметила, что поиски пропавших усложняются сильными порывами ветра — 7 баллов по шкале Бофорта. Стоит отметить, что на таком уровне высота волн может достигать 5,5 м, а скорость ветра 13,9 — 17,1 м/с.

Местные СМИ сообщили, что при переходе в водах между Турцией и Греции нередко происходят аварии с участием самодельных лодок. В январе прошлого года возле острова Лесбос затонула лодка, на борту которой находилось 27 людей.

Однако с 2020 года количество туристов в этой местности значительно уменьшилось, поскольку правительство Греции ввело новые ограничения для сдерживания распространения коронавируса.

Источник: Le Figaro

Фото: Pexels

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