Стрельба и газ: на похоронах президента Гаити произошли беспорядки

На месте захоронения президента Гаити Жовенеля Моиза, недавно убили, произошли беспорядки.

На кладбище распылили слезоточивый газ и устроили стрельбу.

Делегации США и другим иностранцам, которые прибыли на церемонию, пришлось прятаться в автомобилях.

Выстрелы произошли в 10 утра по киевскому времени. Американской делегации во главе с постоянным представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфилд пришлось прервать визит.

Спецпредставитель генсека ООН по Гаити Хелен а Лим и его окружение покинули мероприятие.

Сейчас власти расследуют скандальное нападение на Моиза и его жену. Полиция арестовала более 20 человек, подозреваемых в преступлении. Некоторые из них — бывшие колумбийские военнослужащие в отставке.

Соединенные Штаты Америки поздравили новое правительство. Официальный представитель Госдепартамента США Вс Прайс сказал, что Вашингтон рад тому, что политические и гражданские деятели Гаити работают стабилизацией ситуации в стране.

Жена Мартин после убийства Жовенеля моизму получила серьезные ранения в результате нападения. Она долгое время лечилась в медицинском учреждении Майами, прежде чем вернуться домой. Моизму похоронят в пятницу, 23 июля в городе Кап-Аитьен.

Источник: Miami Herald

Фото: Жовенель Моиз