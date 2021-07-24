США направили на военные учения в Грузию несколько сотен бойцов и вертолеты

США направили для участия в многонациональных учениях Agile Spirit 2021 в Грузию несколько сотен военнослужащих и вертолеты Блэк Хоук с авиабазы ​​Рамштайн (Германия).

Вертолеты должны задействовать в военных учениях в компоненте медицинской эвакуации.

Ранее в Минобороны Грузии сообщили, что ежегодные учения Agile Spiri в Грузии состоятся уже в десятый раз. В этом году их собрались провести в период с 26 июля по 6 августа.

Участие в учениях примут около 2500 военнослужащих из 15 стран — Грузии, США, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Польши, Испании, Турции, Украины, Великобритании, Канады, Италии и Азербайджана.

США на обучение в Грузию направят около 700 военных.

На этой неделе в Грузию морским путем из румынского порта Констанца США также перебросили различную военную технику.

— Целью учений является повышение совместимости между подразделениями стран НАТО и партнеров, налаживание и усиление планирования операций в многонациональной среде и оперативных возможностей при их выполнении, а также развитие сотрудничества в сфере многонациональной готовности и безопасности, — сообщили в пресс-службе грузинского Министерства обороны.

Источник: Министерство обороны Грузии