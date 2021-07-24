В Австралии начались протесты из-за карантинных ограничений

В крупнейших городах Австралии начались массовые акции протеста из-за карантинных ограничений, введенных властями страны после новой вспышки коронавируса.

Демонстранты собрались в парке Виктория и прошли маршем по улицам Сиднея, выкрикивая антиправительственные лозунги и призывы отказаться от вакцинации, сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

Колонна остановилась у городской ратуши, однако полицейские предупредили, что участники митинга будут задержаны и оштрафованы за нарушение санитарных правил.

После этого протестующие начали покидать улицу, однако несколько демонстрантов все же были арестованы.

Представители правоохранительных органов объяснили, что активисты нарушали санитарные нормы, введенные властями штата, поэтому им не позволили митинговать у городской ратуши.

Еще одна акция протеста, на которую вышли около полутора тысяч человек, прошла в Мельбурне.

Силовики вынуждены были применить слезоточивый газ, а шестерых демонстрантов, которые вели себя агрессивно, были задержаны.