В G-20 не смогли договориться о новых целях по сдерживанию глобального потепления

Страны G-20 не смогли согласовать план сдерживания глобального потепления на уровне 1,5 градуса по Цельсию, который предлагала Италия.

Цель, установленная на заседании министров, отвечающих за экологию в своих государствах, осталась на уровне 2°, рассказал представитель Италии Роберто Чинголани.

В частности, Китай, Россия, Бразилия и Австралия – намерены придерживаются стратегии, которая может привести к ежегодному потеплению на 5°.

Этот показатель более чем в двое превышает цели, объявленных другими странами. Эти страны продолжают делать акцент на использовании ископаемого топлива.

Страны G-20 ответственны за 80% мировой экономики и 85% вредных выбросов в атмосферу.

В этих государствах проживает примерно 60% населения планеты.

В свою очередь ученые предупреждают, что неконтролируемая изменение климата может спровоцировать катастрофические разрушения по всей планете.

Они также связывают рост числа природных катаклизмов с глобальным потеплением.