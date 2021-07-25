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Дмитро Кудрявцев |

В G-20 не смогли договориться о новых целях по сдерживанию глобального потепления

глобальне потепління, сонце, захід сонця, світанок, спека, тепло

Страны G-20 не смогли согласовать план сдерживания глобального потепления на уровне 1,5 градуса по Цельсию, который предлагала Италия.

Цель, установленная на заседании министров, отвечающих за экологию в своих государствах, осталась на уровне 2°, рассказал представитель Италии Роберто Чинголани.

В частности, Китай, Россия, Бразилия и Австралия – намерены придерживаются стратегии, которая может привести к ежегодному потеплению на 5°.

Этот показатель более чем в двое превышает цели, объявленных другими странами. Эти страны продолжают делать акцент на использовании ископаемого топлива.

Страны G-20 ответственны за 80% мировой экономики и 85% вредных выбросов в атмосферу.

В этих государствах проживает примерно 60% населения планеты.

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В свою очередь ученые предупреждают, что неконтролируемая изменение климата может спровоцировать катастрофические разрушения по всей планете.

Они также связывают рост числа природных катаклизмов с глобальным потеплением.

Фото: Depositphotos

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