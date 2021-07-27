Лиссабон ускоряет кампанию по вакцинации и просит Европу выделить вакцины

Столица Португалии с целью ускорения кампании по вакцинации против коронавируса попросила другие страны Европейского Союза выделить часть вакцин.

Португалия рассчитывает получить около 1 млн доз препаратов уже через три недели.

Государство ведет переговоры с Италией о получении еще 300 тыс. доз.

Кроме этого, страна получила до 290 тыс. доз из Норвегии.

Из Венгрии поступило 200 тыс. доз вакцины компании AstraZeneca.

— Поставки вакцин из Венгрии демонстрируют дух европейского сотрудничества, — сказал глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва.

В Португалии с населением примерно в 10 млн человек полностью курс вакцинации завершили около 4,5 млн человек. В общем первую дозу вакцины получили 6,5 человек, и власти рассчитывают полностью привить 70% населения до конца августа. Также правительство ожидает одобрения от органов здравоохранения начать вакцинацию среди детей 12-17 лет — до начала учебного года.

Между тем, в Португалии несколько недель наблюдается рост заболеваемости Covid-19 в связи с циркуляцией штамма Дельта — на него теперь приходится более 98% выявленных случаев.

Власти пытаются приостановить распространение вируса, введя санитарные пропуска в рестораны и гостиницы, а также вводят комендантский час по ночам в наиболее пораженных эпидемией районах.