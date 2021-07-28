США осуществили налеты на Талибан в Афганистане

Военные США задействовали самолеты и беспилотники, чтобы поддержать с воздуха афганские правительственные силы, которые не прекращают бои с движением Талибан.

Авиация поднималась в воздух с аэродромов за пределами Афганистана, так как США уже вывели боевые самолеты из этой страны.

— За последние дни мы осуществили удары с помощью техники, управляемой людьми, и беспилотных аппаратов, — заявил представитель ведомства майор Роберт Лодевик.

Кроме этого, никаких деталей об операции он не предоставил.

США уже наносили авиаудары на прошлой неделе. Представители американской стороны объясняли, что целями ударов были позиции талибов и захваченное ими военное оборудование.

Накануне руководитель центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи в ходе визита в Кабул пообещал афганской армии поддержку США с воздуха.

Сторонники талибов вернулись в Афганистан после вывода американских войск и их союзников по НАТО. Талибан ведет наступление, а правительственные войска сдают позиции. По некоторым данным, талибы уже взяли под контроль 85% территории страны.

Американский военачальник Марк Милли признает, что талибы перехватили инициативу, но не думает, что это решающая фаза противостояния. Между тем погибают сотни людей, и в частности, гражданских.

Источник: Associated Press