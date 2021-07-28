Байден встретился с белорусской оппозиционеркой Тихановской

Президент США Джо Байден встретился с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Об этом сообщила белорусская оппозиционерка.

Встречу подтвердил и президент США. Джо Байден отметил, что для него было честью встретиться с лидером белорусской оппозиции.

— Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской в Белом доме этим утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и соблюдению общих прав человека, — написал он в Twitter.

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ — President Biden (@POTUS) July 28, 2021

Лидер белорусской оппозиции уже провела переговоры с высокопоставленными представителями администрации США, конгрессменами и сенаторами. Также она успела встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле.

С представителями Госдепа Светлана Тихановская обсудила захват самолета Ryanair, нападение на гражданское общество и СМИ.

Белорусская оппозиционерка призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ и журналистских расследований. Также она просит Штаты, чтобы они вместе с партнерами усилили политическое и экономическое давление на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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По мнению Тихановской, это можно сделать за счет приостановки действия различных контрактов между странами и введения санкций.