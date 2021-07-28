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Дмитро Кудрявцев |

Совершили стратегическую ошибку: Польша о соглашении РФ и США по Северному потоку-2

северный поток 2

Германия, договорившись с Соединенными Штатами Америки, нарушила принципы энергетической солидарности со странами Европейского Союза.

Такое мнение выразил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в одном из интервью.

По его словам, Вашингтон совершил стратегическую ошибку, доверившись президенту России Владимиру Путину.

— В настоящее время можно сказать, что ситуация, к сожалению, предрешена. Я уверен, что в ближайшие месяцы общественное мнение в США подвергнет решение Джо Байдена суровой критике, – резюмировал Мюллер.

Напомним, ранее депутаты Европарламента признали строительство газопровода Северный поток-2 таким, что подрывает безопасность Украины и увеличивает энергозависимость ЕС от России.

По мнению ведомства, соглашение между США и ФРГ превратило ситуацию из очень плохой в просто плохую.

Кроме того, парламентарии выразили уверенность, что российский проект противоречит Зеленому курсу ЕС.

Фото: Dreamstime

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