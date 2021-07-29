Известного в Китае 67-летнего миллиардера Сунь Даву приговорили к 18 годам тюремного заключения. Китаец управлял одним из крупнейших частных сельскохозяйственный предприятий страны в провинции Хэбэй.

Миллиардера также оштрафовали на 3,11 млн юаней (по сегодняшнему курсу — это около $478 697 или 12 865 361 грн). По данным СМИ, Даву имеет связи с некоторыми китайскими диссидентами. Миллиардер критиковал политику местного правительства относительно сельских районов.

Он обвинил парламент в сокрытии вспышки африканского свиного гриппа, затронувшей его ферму в 2019 году. Позже заболевание повлекло за собой разрушение большой части промышленности Китая.

В 2003 году против миллиардера открыли уголовное дело за незаконный сбор средств и даже приговорили к тюремному заключению, однако после протестов активистов его отменили.

В 2020 году его задержали вместе с деловыми партнерами из-за земельного спора с государственной фермой. Сейчас же 67-летнего Сунь Даву приговорили к 18 годам заключения, обвинив в провоцировании неприятностей.

В Китае такое обвинение нередко используют против общественных активистов. Среди других обвинений — призыв к нападению на государственное учреждение и препятствование правительственным служащим в выполнении ими своих обязанностей.

Источник: BBC