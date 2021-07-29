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Факты / Мир / Мировые новости
Юлія Захарченко |

Неожиданный летний сюрприз: Бразилию накрыли сильные снегопады и ледяные дожди

зима, сніг

На южную часть Бразилии обрушился сильный снегопад. Осадки зафиксировали по меньшей мере в 13 городах на территории страны.

Синоптики объяснили, что необычное для летней поры погодное явление связано с большой полярной воздушной массой, которая нависла над Бразилией.

По данным синоптиков, в некоторых регионах может значительно понизиться температура воздуха. Согласно прогнозу, она может стать самой низкой с 1955 года. В частности, утром в штате Санта-Катарина термометр достиг рекордной отметки в -7,8 градусов.

В некоторых муниципалитетах Бразилии выпал снег и также ледяной дождь (интенсивное выпадение дождя, который, достигнув земной поверхности, мгновенно замерзает).

Местные жители начали делиться фотографиями и видео снегопада в своих социальных сетях. Граждане отмечают в постах, что не ожидали увидеть такое погодное явление летом. Из-за снегопада увеличился спрос туристов на жилье, поскольку синоптики прогнозируют еще более сильный холод в ближайшее время.

Самые смелые бразильцы выходят на улицы, лепят снеговиков и играют в снежки со своими соседями. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий и усилении снегопада в Бразилии.

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Источник: Market Research Telecast

Фото: Pexels

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