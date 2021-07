На южную часть Бразилии обрушился сильный снегопад. Осадки зафиксировали по меньшей мере в 13 городах на территории страны.

Синоптики объяснили, что необычное для летней поры погодное явление связано с большой полярной воздушной массой, которая нависла над Бразилией.

По данным синоптиков, в некоторых регионах может значительно понизиться температура воздуха. Согласно прогнозу, она может стать самой низкой с 1955 года. В частности, утром в штате Санта-Катарина термометр достиг рекордной отметки в -7,8 градусов.

В некоторых муниципалитетах Бразилии выпал снег и также ледяной дождь (интенсивное выпадение дождя, который, достигнув земной поверхности, мгновенно замерзает).

Местные жители начали делиться фотографиями и видео снегопада в своих социальных сетях. Граждане отмечают в постах, что не ожидали увидеть такое погодное явление летом. Из-за снегопада увеличился спрос туристов на жилье, поскольку синоптики прогнозируют еще более сильный холод в ближайшее время.

Snow in southern Brazil. In the province of Rio Grande do Sul, more than 13 cities have recorded snowfall in the last few hours pic.twitter.com/RjO0si3Yuq

