На южную часть Бразилии обрушился сильный снегопад. Осадки зафиксировали по меньшей мере в 13 городах на территории страны.

Синоптики объяснили, что необычное для летней поры погодное явление связано с большой полярной воздушной массой, которая нависла над Бразилией.

По данным синоптиков, в некоторых регионах может значительно понизиться температура воздуха. Согласно прогнозу, она может стать самой низкой с 1955 года. В частности, утром в штате Санта-Катарина термометр достиг рекордной отметки в -7,8 градусов.

В некоторых муниципалитетах Бразилии выпал снег и также ледяной дождь (интенсивное выпадение дождя, который, достигнув земной поверхности, мгновенно замерзает).

Местные жители начали делиться фотографиями и видео снегопада в своих социальных сетях. Граждане отмечают в постах, что не ожидали увидеть такое погодное явление летом. Из-за снегопада увеличился спрос туристов на жилье, поскольку синоптики прогнозируют еще более сильный холод в ближайшее время.

Snow in southern Brazil. In the province of Rio Grande do Sul, more than 13 cities have recorded snowfall in the last few hours pic.twitter.com/RjO0si3Yuq — handsm (@handsm54350947) July 29, 2021

RIO DE JANEIRO, BRAZIL – The forecast of severe cold and snowfall in the mountains of Santa Catarina on Wednesday (July 28) caused the demand for accommodation to skyrocket. pic.twitter.com/osNMsRQSCj — The Entertainer (De Goede Volger) (@haverkamp_wiebe) July 29, 2021

Nevasca em Caxias do Sul hoje. ❄️????️???????????? Histórico como previsto pela @metsul @Estaelsias . pic.twitter.com/RHd99hHEem — Denis Goerl (@denisgoerl) July 29, 2021

Самые смелые бразильцы выходят на улицы, лепят снеговиков и играют в снежки со своими соседями. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий и усилении снегопада в Бразилии.

Источник: Market Research Telecast