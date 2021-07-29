В аэропорту Борисполь задерживается рейс в турецкий город Газипаша. Самолет компании Pegasus Airlines должен был вылететь в Анталию в 3:05 утра, но его задержали до 12:45.

Причина задержки вылета из Киева в том, что самолет с опозданием прилетел в столицу, а вот почему он задержался в Турции, в Брисполе не знают.

— Причины такой задержки рейса нам неизвестны, их нужно уточнять у авиакомпании Pegasus Airlines, — сообщили в пресс-службе аэропорта Борисполь.

Уже есть официальная информация об изменении рейсов в Турцию из Украины.

Изменения расписания рейсов в Турцию из аэропорта Борисполь

В аэропорту сообщили, что уже отменены два рейса из Стамбула авиакомпаний МАУ и Turkish airlines Inc.

Они должны были прибыть в 8:45 и 17:40.

Рейсы из Стамбула со временем прибытия в 08:05 ожидают в 11:44. Рейсы в 08:45 и 19:40 предварительно отменены.

Отменили вылет в Стамбул в 10:15, 12:40 и 19:30.

Это предварительная информация. Туристов просят следить по расписанию на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Также опаздывают рейсы авиакомпании Yanair в Анталию (YE 5605 — по расписанию в 03:05, ожидается в 11:45, а также YE 5601 — по расписанию в 4:04, ожидается в 11:00).

Остальные 9 утренних рейсов в Анталию были отправлены с небольшим опозданием (от 20 минут до двух часов).

Отменен рейс Yanair из Анталии в 16:10. Остальные сегодняшние рейсы оттуда ожидает вовремя (или с опозданием до 30 минут).

По информации диспетчеров Борисполя, все аэропорты Турции, кроме Анкары, работают в штатном режиме.

О времени стабилизации ситуации с вылетами и принятием рейсов предупредят дополнительно.

Сообщают о том, что вечерние рейсы, которые были отменены накануне, могут быть восстановлены.

Пожары в Турции

Лесные пожары на турецких курортах продолжаются. Популярные среди украинских туристов провинции Анталия и Сиде в огне. Уже пострадали по меньшей мере 50 человек.

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Часть пострадавших доставили в госпитали с ожогами, нарушением дыхания и работы дыхательных путей. По информации МИД, украинцы за помощью не обращались.

Огонь в Анталии очень быстро распространяется — за несколько часов 28 июля пожары охватили большую территорию лесов. Огонь вплотную приблизился к жилым районам. Местных жителей эвакуируют.

В регионе работают 19 вертолетов и более 100 пожарных машин. Огонь тушат более 400 спасателей.

За несколько часов пожар удалось сдержать на подступах к трассе Анталия-Алания.

Самая сложная ситуация сейчас в городе Манавгат — там огонь добрался до нескольких домов в центральной части города.

В соцсетях опубликовано видео и фото масштабного пожара в Анталии. На них видно, как солнце закрывает желтый дым.

Фото: Son Dakika