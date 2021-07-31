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Дмитро Кудрявцев |

Большинство молдован поддерживают интеграцию в ЕС, восстановления СССР хотят только 20%

Молдова

Большинство граждан Молдовы, 71,6%, выступают за присоединение страны к Евросоюзу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Date Inteligente (iData).

В свою очередь, 41,2% респондентов ответили, что согласны на объединение с Румынией.

Присоединиться к Евразийскому экономическому союзу согласны 37,5% опрошенных, а войти в состав НАТО – 27,7%.

Результаты опроса также показали, что 20,4% респондентов поддерживают восстановление СССР, а 48,1% выступают за выход Молдовы из состава СНГ. Кроме того, 25,3% опрошенных поддержали признание независимости Приднестровья.

Большая часть респондентов, 52,4%, уверена в том, что Молдова развивается в верном направлении, а не согласны с этим утверждением 36,4%.

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На вопрос о том, кого из политиков поддерживают граждане, в рейтинге лидировала президент Майя Санду – 38,9%. На втором месте оказался председатель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон – 20,3%, а тройку лидеров замыкает глава партии Шор Илан Шор – 5,7%.

Также участники опроса выразили доверие председателю Партии коммунистов Республики Молдова Владимиру Воронину – 4,3%, и главе Нашей партии Ренато Усатому – 3%.

Источник: Date Inteligente

Фото: Depositphotos

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