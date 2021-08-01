Сегодня, 31 июля, в Париже полицейские применили слезоточивый газ против участников акции протеста против санитарных пропусков.

Беспорядки произошли в районе площади Республики. Кроме этого, там серьезно пострадал полицейский, у которого попала брошенная из толпы петарда.

Столкновения между демонстрантами и правоохранителями зафиксировано и на бульваре дю Тампль.

Демонстрации проходят и в других крупных французских городах: таких как Марсель, Лион, Ницца, Монпелье.

Данных о количестве участников акций пока нет. Сначала власть ожидала, что в субботу по всей стране на акции протеста выйдут более 150 тыс. человек. Примерно столько же демонстрантов, по версии МВД Франции, насчитывалось во время аналогичных акций неделю назад.

В Париже в районах проведения демонстраций дежурят три тысячи сотрудников полиции.

Люди протестуют против расширения спектра действия санитарных пропусков.

Если ничего не изменится, с 9 августа во Франции нужно будет предъявлять санитарный паспорт, в частности, при посещении ресторанов, кафе, в транспорте (за исключением городского общественного транспорта). В них должно быть указано, что человек вакцинирован от коронавируса, или недавно сдал отрицательный тест на коронавирус.

Эти меры еще должен утвердить конституционный совет страны.

Противники этой инициативы считают, что власть нарушает базовые права не прошли вакцинацию граждан, ограничивая их передвижения. Во французской оппозиции считают, что правительству, как минимум, следует повременить с новыми ограничениями.

В правительстве Франции убеждены, что расширение применения санитарных паспортов позволит эффективнее бороться против коронавируса.