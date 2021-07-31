В Турции локализовали почти все очаги возгорания — Эрдоган

В Турции удалось локализовать 90% очагов возгорания.

По состоянию на 31 июля в стране потушили 88 очагов возгорания из 98, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал зонами бедствия.

— Пожар пытаются локализовать еще в десяти провинциях, среди которых Анталия, Мерсин, Адана, Мугла и Османие, — сообщил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

Также появилась информация о том, что во время пожаров в Анталии умерли еще два человека. Если это правда, то число погибших возросло уже до шести случаев.

Всего в районе пожаров пострадало 275 человек. Однако эта информация также неофициальная.

Накануне Реджеп Эрдоган объявил районы лесных пожаров в провинциях Анталия, Стамбул, Измир, Адана и Османие зонами бедствия.

Лесные пожары в стране начались 28 июля вблизи городка Манавґат.

По предварительным данным, их причиной послужла сильная жара. В стране несколько дней подряд стобик термометра не опускался ниже +50.

Подробнее о пожарах в Турции читайте в материале.

Источник: Hurriyet Daily News

Фото: gurbetcigencler