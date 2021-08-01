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Дмитро Кудрявцев |

Хакеры парализовали систему записи на вакцинацию от Covid-19 в итальянском Лацио

Вакцинація в Україні

На компьютерные сети компаний по записи на вакцинацию от Covid-19 в итальянской области Лацио была совершена кибератака.

В результате действий хакеров система вышла из строя и была парализована.

— Атака была очень мощной, у нас ничего не работает. Под нападение попала вся региональная база данных, — рассказал советник по вопросам здравоохранения Лацио Алессио Д’Амато.

Он добавил, что полиция и прокуратура Рима уже изучают соответствующий инцидент и проводят проверку.

По ее итогам будет принято решение о начале расследования, чтобы выяснить, кто конкретно несет ответственность за кибератаку.

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Напомним, накануне власти Италии внесли Украину в список стран категории D.

Как рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, такое решение позволит украинцам въезжать в Италию с любой целью, в том числе туристической.

По приезду в эту страну граждане Украины вынуждены будут проходить пятидневный режим самоизоляции.

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