Хакеры парализовали систему записи на вакцинацию от Covid-19 в итальянском Лацио

На компьютерные сети компаний по записи на вакцинацию от Covid-19 в итальянской области Лацио была совершена кибератака.

В результате действий хакеров система вышла из строя и была парализована.

— Атака была очень мощной, у нас ничего не работает. Под нападение попала вся региональная база данных, — рассказал советник по вопросам здравоохранения Лацио Алессио Д’Амато.

Он добавил, что полиция и прокуратура Рима уже изучают соответствующий инцидент и проводят проверку.

По ее итогам будет принято решение о начале расследования, чтобы выяснить, кто конкретно несет ответственность за кибератаку.

Напомним, накануне власти Италии внесли Украину в список стран категории D.

Как рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, такое решение позволит украинцам въезжать в Италию с любой целью, в том числе туристической.

По приезду в эту страну граждане Украины вынуждены будут проходить пятидневный режим самоизоляции.