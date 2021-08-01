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Абрамова Юлія |

На деревянной лодке в Средиземном море: у берегов Туниса спасли 394 мигранта

На деревянной лодке в Средиземном море: у берегов Туниса спасли 394 мигранта

Два гуманитарных корабля немецкий НПО Sea-Watch 3 и французский Ocean Viking спасли 394 мигранта из с деревянной лодки в Средиземном море.

У судна с мигрантами отказал двигатель.

Спасательная операция в ночь на воскресенье продолжалась 6 часов.

Мигранты дрейфовали в водах Туниса в 68 км от побережья Северной Африки, рядом с нефтяными объектами.

Sea-Watch 3, взявший на себя командование операцией, забрал 141 мигранта, а Ocean Viking — других. Позже поддержку оказала яхта Nadir от немецкой неправительственной организации ResQ Ship.

Мигранты — граждане Марокко, Бангладеш, Египта и Сирии.

Количество лодок мигрантов из Ливии и Туниса в Италию и в другие части Европы за последние месяцы увеличилось, поскольку погодные условия улучшились.

По данным Международной организации по миграции, что входит в ООН, более 1100 человек, спасающихся от конфликтов и бедности в Африке и на Ближнем Востоке, погибли в этом году в Средиземном море.

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В Литве нелегальные мигранты, которых задержали на границе с Беларусью устроили бунт с требованием отпустить их.

Протесты начались утром 26 июля среди мигрантов, которых разместили в стенах бывшей школы в Веребеяи.

Источник: УНН

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