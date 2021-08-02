Водометы, газ и тысячи задержанных: в Берлине протестовали против карантина

В Берлине прошли массовые акции протеста из-за ужесточения карантинных ограничений, введенных для снижения заболеваемости коронавирусом.
Ранее митинг был запрещен местным судом, поскольку его проведение было опасным в сложившейся эпидемической ситуации.
Несмотря на это, на акцию собрались тысячи человек, для разгона которых было задействовано около двух тысяч полицейских, а также спецтехника и вертолеты.
Они вынуждены были применить слезоточивый газ, водометы и дубинки.
Задержано около 500 демонстрантов, которые вели себя особенно агрессивно и вступали в стычки с правоохранителями.
Кроме того, некоторые жители Берлина пытались штурмовать блокпосты.