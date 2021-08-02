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Дмитро Кудрявцев |

Водометы, газ и тысячи задержанных: в Берлине протестовали против карантина

Водометы, газ и тысячи задержанных: в Берлине протестовали против карантина

В Берлине прошли массовые акции протеста из-за ужесточения карантинных ограничений, введенных для снижения заболеваемости коронавирусом.

Ранее митинг был запрещен местным судом, поскольку его проведение было опасным в сложившейся эпидемической ситуации.

Несмотря на это, на акцию собрались тысячи человек, для разгона которых было задействовано около двух тысяч полицейских, а также спецтехника и вертолеты.

Они вынуждены были применить слезоточивый газ, водометы и дубинки.

Задержано около 500 демонстрантов, которые вели себя особенно агрессивно и вступали в стычки с правоохранителями.

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Кроме того, некоторые жители Берлина пытались штурмовать блокпосты.

Фото: Depositphotos

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