После обвала рынка КНР зарубежные инвесторы активно скупают акции китайских компаний

Иностранные бизнесмены проявили заинтересованность в китайских акциях. Они активно скупают ценные бумаги после недавнего спада на фондовом рынке КНР.

Чистый объем покупок китайских бумаг иностранными инвесторами через программы взаимодействия фондовых бирж Шанхая и Шенчжень с Гонконгской фондовой биржей за последние пять торговых сессий составляет 21 500 000 000 юаней ($3 300 000 000).

Объем покупок превысил объем продаж уже в пятый раз подряд, чего не было с апреля.

Интерес иностранных инвесторов к китайским акций растет в связи с резким падением фондового рынка КНР в конце июля 2021 года, в результате которого индекс CSI 300 опустился до минимума почти за 9 месяцев.

Значение индекса снизилось на 6,6% за две сессии — 26 и 27 июля.

Обвал рынка последовал за введением властями КНР жестких ограничений для компаний сферы онлайн-образования.

Согласно новому распоряжению Госсовета КНР, компании, которые обучают предусмотренным школьной программой предметам, не смогут привлекать зарубежные инвестиции, а также выходить на открытый рынок.

Опасения, связанные с тем, что Пекин может в любой момент ввести ограничения для любого области, спровоцировали резкий спад на фондовом рынке КНР.

Во вторник фондовый индекс CSI 300 практически не изменился по сравнению с предыдущей сессией.

При этом президент США Джо Байден подписал указ, которым запретил инвестировать в 59 китайских компаний, которые, по мнению Белого дома, подрывают безопасность страны.

Соответствующий документ вступает в силу со 2 августа этого года.