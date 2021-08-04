В Греции местные жители страдают от чрезмерной жары. Синоптики зафиксировали новый температурный рекорд в +47,1 градуса тепла на территории страны.

Аномальные показатели термометра зафиксировали в городе Лангадас, расположенном возле одного из самых популярных греческих курортов — города Салоники.

Согласно данным 205 метеостанций, расположенных на всей территории Греции, вторым за рекордным показателем стал город Макракоми (+46,2 градуса тепла), а третьим — поселок Арфара (+46,1).

За ними следуют Стилида, Краниди, Спарта и Аргос (показатели термометров — от +45,6 до +45,9 градуса тепла по Цельсию).

На территории Афин (столице Греции) самую высокую дневную температуру (+45 градусов) зафиксировали в промышленных зонах Аспропиргос и Ахарнон.

Метеорологическая служба Греции предупредила, что чрезмерная жара сохранится и в среду, 4 августа. Согласно прогнозу, на территории страны синоптики будут фиксировать высокие показатели термометра (выше +40 градусов по Цельсию).

На острове Крит будет преобладать температура от +40 до +43, возле Эгейского моря — от +42 до +44, а в Афинах — от +41 до +43 градусов тепла.

Синоптики прогнозируют, что аномальная жара в Греции продержится по меньшей мере до 6 августа. Правительство призывает жителей по возможности оставаться дома, носить головные уборы и пить воду.

Источник: Ekathimerini