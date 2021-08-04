Два пассажирских поезда столкнулись в районе города Домажлице на юго-западе Чехии. Около 50 человек пострадали.
По данным чешского радио, в результате аварии погибли два человека, которые находились в вагонах поездов. Состояние семерых людей оценивают как критическое.
— HZS Plzeňského kraje (@hzsplzen) August 4, 2021
По словам министра транспорта Карела Гавличека, один из машинистов поездов проехал на красный свет, что могло стать причиной столкновения.
По данным полиции, экспресс-поезд столкнулся с пассажирским поездом. Для ликвидации последствий аварии привлекли три самолета и вертолет президиума полиции с тепловизором.
Пресс-секретарь регионального управления полиции Пльзенского края Дагмар Брожова заявила, что в связи с тем, что один из поездов был международным экспрессом, в нем ехало несколько иностранцев.
Источник: Novinky