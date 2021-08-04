Два пассажирских поезда столкнулись в районе города Домажлице на юго-западе Чехии. Около 50 человек пострадали.

По данным чешского радио, в результате аварии погибли два человека, которые находились в вагонах поездов. Состояние семерых людей оценивают как критическое.

По словам министра транспорта Карела Гавличека, один из машинистов поездов проехал на красный свет, что могло стать причиной столкновения.

По данным полиции, экспресс-поезд столкнулся с пассажирским поездом. Для ликвидации последствий аварии привлекли три самолета и вертолет президиума полиции с тепловизором.

Пресс-секретарь регионального управления полиции Пльзенского края Дагмар Брожова заявила, что в связи с тем, что один из поездов был международным экспрессом, в нем ехало несколько иностранцев.

Источник: Novinky