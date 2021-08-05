Лукашенко приказал силовикам закрыть каждый метр границы

В четверг, 5 августа, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам полностью закрыть границы.

Таким образом он якобы хочет усилить работу по охране государственной границы и предотвратить фактов ее нарушения.

Об этом Лукашенко заявил во время совещания по вопросам ситуации на границе.

— С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, то ли с юга или с запада, ступить не должна, — сказал Лукашенко.

Лукашенко поручил работникам белорусских министерства внутренних дел и министерства обороны закрыть каждый метр границы.