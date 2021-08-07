Литва готова платить нелегалам деньги, чтобы они покинули страну

Правительство Литвы приняло решение выплачивать нелегальным мигрантам по 300 евро за согласие вернуться домой.

Соответствующее заявление сделала глава Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте в одном из интервью.

Таким образом Вильнюс намерен ускорить реадмиссию нелегалов.

— Этот закон позволит Департаменту миграции предлагать и пограничникам предлагать мигрантам, желающим вернуться на родину, деньги на карманные расходы. Мы уже готовим процедуру, которая упорядочит выплаты, — сказала Гудзинскайте.

По ее словам, выплаты могут начаться уже со следующей неделе, после того как документ будет рассмотрен депутатами Сейма.

В свою очередь председатель Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас выразил уверенность, что мигранты не захотят покидать Литву даже за деньги.

Источник: LRT