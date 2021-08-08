Минск требует убрать украинские товары с полок белорусских супермаркетов

Власти Минска выдвинули требования убрать украинские товары с полок супермаркетов.

В столице Беларуси убеждены, что торговые сети “демонстрируют неуместное поведение”, если предлагают покупателям продукцию украинского производителя.

— От белорусских сетевых супермаркетов требуют убрать с “лучших полок” продукты из Украины, Литвы и Польши, — заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Он добавил, что 27 июля был проведен “серьезное и жесткое совещание с представителями торговых сетей, работающих в Минске”.

— И мы открыто им задали вопрос: что происходит? Сегодня ряд стран ввели против нас санкции — Украина, Литва, Польша, — а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печенье) стоят в магазинах на лучших полках, — сказал Кухарев.

Кухарев пожаловался, что белорусские товары найти труднее.

— Надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры. Причем, считаю, такое решение следует принимать на уровне всей страны, — заявил он.

По информации провластных белорусских СМИ, сегодня в объединении Столичная торговля и услуги значатся 8 организаций розничной торговли, в которых насчитывается 71 магазин.

Розничный товарооборот за шесть месяцев составил 184 млн рублей (86,6%) в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.

В отношении отечественных товаров по статистике продаж, они составляют 74,6%, в основном за счет продовольственной группы.

— Неоднократно озвучено требование, чтобы на первом плане в выкладке товаров была белорусская продукция, до сих пор торговыми сетями не выполнены, — сообщают местные СМИ.

В четверг, 5 августа, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам полностью закрыть границу.

Таким образом он якобы хочет усилить работу по охране государственной границы и предотвратить факты его нарушения.

Источник: Беларусь сегодня