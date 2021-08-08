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Дмитро Кудрявцев |

Стрельба и сигнальные ракеты: литовцы за ночь вернули в Беларусь 80 нелегалов

Колючий дріт

Литовские пограничники слышали несколько одиночных выстрелов со стороны Беларуси, а в ночное время суток видели запуски сигнальных ракет.

Кроме того, на границе задержаны 80 человек, ни одному нелегальному мигранту проникнуть в Литву не удалось.

Все нелегалы были выдворены назад на территорию Беларуси. Табельное оружие не применялось.

По данным пограничников, на сегодняшний день в Беларуси могло скопиться до тысячи нелегальных мигрантов из разных стран.

Усиленные отряды пограничников и военнослужащие, передислоцированные на границу, продолжают нести службу.

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Ситуация на литовско-белорусской границе

После введения санкций против диктаторского режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Литву хлынул мощный поток беженцев. Если за весь прошлый год пограничники обнаружили несколько десятков нелегалов, то за последние несколько месяцев границу незаконно пересекли более четырех тысяч человек.

Из-за этого Литва вынуждена была начать демаркацию границы с помощью колючей проволоки, а также попросить помощи у Европейского агентства по охране внешних границ.

Кроме того, на границе с Беларусью в ближайшие несколько лет планируется установка забора, чтобы пресечь возможность подобных провокаций.

Источник: LRT

Фото: Depositphotos

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