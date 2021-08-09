Владимир Зеленский отреагировал на заявление самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о том, что Украина якобы тренирует боевиков, которых затем отправляет в Беларусь.

Украинский президент назвал эти обвинения безосновательными, и отметил, что все демократические государства сомневаются в юридическом статусе Лукашенко.

Об этом рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, и добавил, что этими заявлениями самопровозглашенный президент пытается отвлечь внимание от тех событий, которые разворачиваются внутри Беларуси.

— Президент подчеркивает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными, — отреагировал пресс-секретарь.

Никифоров подчеркнул, что кризис с Беларусью можно решить демократическим путем, но Лукашенко не хватило смелости для этого.

По словам Никифорова, Зеленский заверил, что Украина является другом белорусскому народу и не вмешивается в политические процессы других государств.

Но если Минск прибегнет к недружественным шагам, то мгновенно получит мощный ответ от Украины и международного сообщества.

— Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут — это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества, — предупредил Никифоров.

Годовщина фейковых выборов в Беларуси

9 августа минул ровно год с момента проведения фальсифицированных выборов в Беларуси и присвоения власти Александром Лукашенко.

Сегодня самопровозглашенный президент дал интервью журналистам, в ходе которого обвинил Украину в подготовке и отправке в Беларусь боевиков.

Также диктатор заявил, что не поддержит попытку силового возвращения Донбасса и готов признать Крым российским.

По мнению Александра Лукашенко, Владимир Зеленский целенаправленно портит отношения между государствами.