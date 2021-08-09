Выборы в Беларуси – хронология событий после выборов 9 августа 2020

Год назад, 9 августа 2020 года, в Беларуси состоялись выборы президента. Именно в этот день из-за несогласия с результатами волеизъявления в стране начались массовые протесты, задержания, аресты и преследования.

Факты ICTV предлагают вспомнить хронологию событий в соседней стране.

Первые задержания в Минске начались сразу после окончания голосования, когда люди собирались у избирательных участков в ожидании результатов.

По результатам экзит-пола лидером избирательной гонки объявляют Александра Лукашенко с 79,7% поддержки. Оппозиционерка Светлана Тихановская набирает 6,8% голосов.

На площади Победы в Минске, в Пинске, Могилеве и Гродно начинаются первые протесты из-за результатов выборов президента страны. Сразу после этого начинают появляться сообщения о первых пострадавших.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к силовикам из-за протестов в Беларуси. Она призвала своих сторонников и сотрудников правоохранительных органов не допускать насилия на улицах городов страны.

В день выборов в Беларуси задержали по меньшей мере 120 человек.

Во время столкновений между противниками Александра Лукашенко и ОМОНом погиб человек. Он получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, когда на него наехала спецтехника на проспекте Победителей.

Разгон митингующих в Минске, которые вышли на протесты из-за предварительных результатов выборов в Беларуси, осудил мир.

Первыми с критикой выступили президент Польши Анджей Дуда, а также лидер Литвы Гитанас Науседа.

10 августа ЦИК предварительно объявляет победителем Александра Лукашенко. По информации органа, за него проголосовало 80,23% избирателей. Светлана Тихановская набрала 9,9%.

Избирательный штаб Тихановской не признал итоги голосования, которые обнародовала ЦИК. По словам официального представителя штаба, за их кандидата проголосовало 70-80% граждан.

Тем временем в Минске протестующие пытались возводить баррикады на улицах. Однако белорусский ОМОН и милиция в основном реагировали очень жестоко. Против людей использовали светошумовые гранаты и баллончики с перцовым газом.

10 августа Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК. Она требовала признать недействительными результаты выборов в Беларуси 2020 года и провести повторный подсчет голосов или повторное голосование на нескольких избирательных участках.

А уже на следующий день оппозиционерка покинула страну и прибыла в Литву.

С начала выборов в Беларуси начались проблемы с доступом к интернету. Не загружались много сайтов, не входящих в национальную доменную зону, не работали социальные сети и мессенджеры, были проблемы с доступом к онлайн-сервисам.

11 августа в Беларуси состоялся общенациональный митинг, инициированный участниками акций протеста против фальсификаций результатов президентских выборов. Его участники требовали признания Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь, освобождения всех политических заключенных и проведения новых честных выборов.

В ночь с 11 на 12 августа в людей стреляли прямо из салона гражданских автобусов. Милиция крушила дубинками авто белорусов, била их у подъездов.

В эту ночь омоновцы особое внимание уделили журналистам – их били, задерживали, изымали записи и технику.

На следующий день 250 белорусских женщин в белых одеждах и с цветами в руках вышли к Комаровскому рынку в Минске в знак протеста против насильственных действий.

А военные и силовики начали выбрасывать свою форму и знаки отличия в мусорные баки, чтобы пристыдить ОМОН, который разгоняли митингующих в Минске.

В это время Александр Лукашенко на заседании Совбеза Беларуси заявил, что основу протестов в Беларуси составляют безработные и люди с криминальным прошлым.

В этот же день стало известно, что в Гомеле скончался задержанный во время протестов 10 августа 25-летний Александр Вихор. Парень не участвовал в акции, а ехал к своей девушке.

13 августа Лукашенко через главу администрации Наталью Качанову обратился к народу. Она сообщила, что более тысячи задержанных протестующих отпустили под обязательство неучастия в несанкционированных мероприятиях.

На следующий день начинается протест заводов. На работу не вышли Минский тракторный завод, БелАЗ, Белшина и МАЗ, а также Лакокраска в городе Лида и заводы Азот и Химволокно в Гродно, Беларуськалий в городе Солигорск.

14 августа ЦИК Беларуси обнародовала окончательные результаты президентских выборов. По их данным Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его оппонент Светлана Тихановская – 10,12%.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявляет, что ЕС отказался признавать победу Лукашенко на выборах в Беларуси.

В это время силовики на площади Независимости опускают щиты в знак солидарности с манифестантами, которые колонной подошли к Дому правительства. После этого жеста к правоохранителям бросились девушки и начали их обнимать.

А к центру Минска направляется военная техника из района базирования на окраине города.

Два дня подряд, 15 и 16 августа, Лукашенко общается по телефону с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за ситуации с протестами в Беларуси. Проконсультировавшись по всем вопросам, в пресс-службе Кремля заявляют, что все проблемы скоро будут решены.

Со временем появляется видео момента гибели 10 августа в Минске протестующего Александра Тарайковского. На записи видно, что у мужчины не было в руках взрывчатки, как ранее сообщали в МВД Беларуси.

17 августа Александр Лукашенко во время встречи с рабочими Минского завода колесных тягачей уверяет, что новые выборы проведет только через свой труп.

Задержания продолжаются и в следующем месяце. Речь идет, в частности, о 76 участниках марша единства в Беларуси 6 сентября.

На следующий день появляется информация о задержании члена Координационного совета, представителя Объединенного штаба Светланы Тихановской Марии Колесниковой. Неизвестные люди посадили ее в микроавтобус утром 7 сентября возле Национального художественного музея.

9 сентября сообщают об аресте Марии Колесниковой. Активистку поместили в СИЗО №1 в Минске, а 16 сентября объявляют обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса РБ – Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет

15 сентября Верховная Рада Украины не признает выборы президента Беларуси. 228 депутатов проголосовали за то, что волеизъявление в соседней стране не было ни свободным, ни честным.

23 сентября проходит тайная церемония инаугурация Александра Лукашенко – впервые в истории Беларуси власти не объявили о мероприятии.

В белорусской столице начинаются стихийные акции протестов. Люди вышли с флагами и плакатами с надписями: Ты забыл пригласить нас на свой праздник, Я гуляю.

Милиция разгоняет акции протеста. Людей с бело-красно-белой символикой задерживают у стелы Минск город-герой и рядом с ТЦ Галерея.

Продолжились протесты и в октябре. Митингующих задерживали в центре столицы на Немиге.

5 ноября основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и Степана Путило объявили в розыск в Беларуси. Следственный комитет Республики обвиняет журналистов в организации акций протеста и действий, нарушающих порядок в стране.

Кроме того, против них открыли уголовное дело в отношении умышленных действий, направленных на разжигание конфликта между представителями власти и правоохранительными органами.

Указано, что журналисты делали это именно с помощью Telegram-канала. Среди его материалов нашли доказательства координации протестов, схемы маршрутов, неоднократные призывы к протестам и перекрытию дорог.

А уже на следующий день Европейский союз вводит санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына Виктора.

Под санкции помимо главы государства попали еще 14 белорусских чиновников. Ограничения предусматривают запрет посещения стран ЕС и замораживание европейских активов. В ЕС в очередной раз отметили, что не признают легитимность Лукашенко.

Массовые задержания людей продолжаются 8 ноября в Минске и других городах Беларуси.

12 ноября в Минске умирает 31-летний Роман Бондаренко, которого избили из-за того, что он защищал бело-красно-белый флаг.

Конфликт произошел вечером 11 ноября во дворе многоэтажки, где жил Бондаренко. Туда приехали неизвестные в гражданской одежде и балаклавах (так называемые тихари) и попытались снять бело-красно-белые флаги и ленты, которые использует оппозиция. Роман Бондаренко вмешался. Один из тихарей толкнул его, и тот ударился головой.

После этого Романа запихнули в микроавтобус и отвезли в отделение милиции, а уже потом в больницу. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, он провел несколько часов на операционном столе. Однако спасти мужчину не удалось.

16 ноября в Беларуси во время очередной акции антиправительственного протеста силовики задерживают более тысячи человек.

В этот же день власти Беларуси просят Польшу выдать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича.

19 ноября генпрокуратура возбуждает дело против журналистки портала Tut.by Екатерины Борисевич и врача, который рассказал о гибели участника протестов Романа Бондаренко.

Новые акции вспыхивают в Беларуси 29 ноября. Силовики стягивают к центру Минска спецтехнику, а также устанавливают ограждения.

Люди выходят на улицы и организовывают цепи солидарности.

В центр столицы начинают стягивать автозаки, водометы, военную технику и автобусы с силовиками.

21 декабря Генеральная прокуратура Беларуси открывает уголовное дело против оппозиционера Светланы Тихановской и других членов Координационного совета – Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дилевского и других. Им инкриминируют создание экстремистского формирования и руководство им.

7 февраля следственный комитет Беларуси обратился к Польше с просьбой экстрадировать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путила и Романа Протасевича.

25 февраля Европейский союз продлевает санкции против Беларуси до 28 февраля 2022 года.

Санкции будут действовать против чиновников страны, которые несут ответственность за фальсификацию выборов в Беларуси, а также репрессии против журналистов, оппозиционеров и силовые разгоны мирных митингующих.

В целом санкции касаются 88 человек, в том числе самого Александра Лукашенко и семи организаций, которые получали выгоду или поддерживали его режим.

9 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписывает так называемый декрет О защите суверенитета и конституционного строя, где предусмотрено, кому перейдет власть в случае гибели лидера страны.

В документе, обнародованном на сайте президента Республики Беларусь, говорится, что в случае гибели президента в результате покушения, совершения теракта или внешней агрессии все госорганы и должностные лица подчиняются решениям Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

18 мая Комитет госконтроля Беларуси возбуждает уголовное дело о неуплате налогов против руководителей одного из самых посещаемых информационных ресурсов страны Tut.bу и задерживает по меньшей мере 13 сотрудников портала.

23 мая после экстренной посадки в Минске за якобы минировании самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, задерживают экс-главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Страны массово прекращают авиасообщение с Беларусью. Украина запрещает осуществлять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь с 26 мая.

Эстония, Франция и Ирландия созывают 26 мая срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за экстренной посадки самолета компании Ryanair в Минске и задержания основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

30 мая белорусские силовики задерживают главного редактора Гродненского новостного сайта Hrodna.life Алексея Шота.

3 июня на заседании Верховной Рады Украины депутаты 280 голосами утвердили текст постановления о заявлении относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryаnair в Минске 23 мая, в результате чего был задержан основатель крупнейшего оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега.

В этот же день Роман Протасевич якобы добровольно дает интервью провластному белорусскому телеканалу ОНТ. Роман прослезился и сказал, что хочет жить обычной жизнью.

8 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписывает закон об ужесточении наказания за проведение массовых мероприятий. В частности уголовная ответственность предусмотрена за участие и организацию протестов.

На следующий день президент США Джо Байден продлевает санкции против Беларуси на один год.

14 июня основатель оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции белорусских силовиков, где заверяет, что его никто не бил в СИЗО.

Через 11 дней, 25 июня, Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу переводят под домашний арест из следственного изолятора.

6 июля в Беларуси осуждают главу Белгазпромбанка и экс-кандитата в президенты Виктора Бабарыка к 14 годам тюрьмы. Его обвиняют в якобы получении взятки в особо крупном размере, а также в отмывании средств, полученных преступным путем.

12 июля его этапировали из Минска в исправительную колонию №1 в Новополоцке.

16 июля силовики провели обыски у независимых журналистов телеканала Белсат и Радио Свобода. Задержали по меньшей мере трех журналистов – Анну Голоту (Белсат), Олега Грузьдиловича и Инессу Студинскую (Радио Свобода).

16 июля Верховный суд Беларуси отклонил жалобу адвокатов члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и оставил ее за решеткой до суда.

1 августа белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытались депортировать из олимпийского Токио из-за того, что она резко раскритиковала спортивное начальство, обязавшее ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее согласия.

2 августа спортсменка попросила политического убежища в Польше, а ее муж вместе с ребенком выехали в Киев. 4 августа легкоатлетка решила сменить пункт назначения и вылетела в Австрию.

А 6 августа из Токио выслали двух белорусских тренеров, Артура Шумака и Юрия Моисевича, которые пытались силой вывезти из Японии Кристину Тимановскую. Кроме того, их лишили аккредитации.

2 августа в украинской столице пропал глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов.

На следующий день его нашли повешенным в парке Киева. Вещи и мобильный телефон гражданина Беларуси изъяли.

Полиция открыла производство по статье Умышленное убийство и будет проверять все версии гибели Шишова, в том числе убийство, замаскированное под самоубийство.

Фото: Dreamstime, president.gov.by, Роман Протасевич, Depositphotos