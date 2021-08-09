В 76 годовщину атомной бомбардировки Нагасаки Японию призвали создать безъядерную зону

Сегодня, 9 августа, в Нагасаки отметили 76-ю годовщину атомной бомбардировки японского города, а его мэр призвал Японию, США и Россию сделать больше для ликвидации ядерного оружия.

В своем выступлении в парке мира Нагасаки мэр Томихиса Тауэ призвал правительство Японии взять на себя инициативу в создании безъядерной зоны в Северо-Восточной Азии, а не оставаться под ядерным зонтиком США, ссылаясь на обещание Штатов использовать собственное ядерное оружие и защищать союзников без них.

Тауэ также обратился к США и России — странам, которые на сегодня имеют самый крупный арсенал ядерного оружия. Он выразил обеспокоенность тем, что ядерные государства модернизируют оружие.

— Пожалуйста, посмотрите на создание зоны без ядерного оружия в Северо-Восточной Азии, которая создала бы не ядерный зонтик, а стала шагом в направлении свободного мира, — сказал Тауэ.

Он также призвал правительство Японии сделать больше для ядерного разоружения.

9 августа 76 лет назад, в 11:02 бомбардировщик В-29 сбросил плутониевую бомбу на Нагасаки. Ныне уцелевшие жители города и другие участники церемонии почтили более 70 000 погибших минутой молчания.

Бомбардировка произошло в 1945 году, через три дня после того, как Соединенные Штаты осуществили первую в мире атомную атаку на Хиросиму, в результате чего погибли 140 000 человек.

15 августа Япония объявила о капитуляции, которая была официально подписана 2 сентября, что означало завершение войны.

Мэр также призвал правительство Японии и законодателей немедленно подписать Договор о запрещении ядерного оружия 2017 года, который вступил в силу в январе.

Токио отказывается от собственного владения, производства или размещения ядерного оружия, но как союзник США, Япония размещает 50 тыс. американских военных.

Договоренности о безопасности после Второй мировой войны затрудняют попытки заставить Японию подписать договор, поскольку она укрепляет собственную армию, одновременно усиливая оборонное сотрудничество с другими крепкими державами — Великобританией и Францией.

Источник: AP News