Нелегальные мигранты с территории Беларуси начали большими группами прибывать к польской границе.

Начиная с пятницы, 6 августа, польские пограничники задержали 349 иностранцев (преимущественно граждан Афганистана и Ирака), которые пытались нелегально попасть в Польшу.

Самая большая группа нелегалов насчитывала 85 человек и была задержана в субботу, сообщила польская пограничная служба.

Наплывы мигрантов зафиксировали Лейпциге, Новом Дворе, Шудзялув-Крынки, Кузницы и Михалове.

Всем задержанным делают тестирование на коронавирус, устанавливают их личности и страну происхождения.

После этого мигрантов отправляют в специальные центры для иностранцев, которые постоянно охраняются.

Нелегальные мигранты из Беларуси

Ранее о резком наплыве нелегалов с белорусской границы сообщила Литва. Ситуация обострилась после введения секторальных санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Тогда Лукашенко заявил, что больше не будет сдерживать поток нелегалов, которые пытаются попасть в страны ЕС.

За последние несколько месяцев литовскую границу пытались пересечь около 4 тыс. нелегалов.

Власти Литвы объявили о начале строительства укрепленной стены вдоль всей границы с Беларусью.

Источник: Пограничная служба Польши

Фото: Пограничная служба Польши