В Лондоне Тауэрский мост закрыли для движения транспорта и пешеходов из-за технической неисправности.

Полиция города в Twitter сообщила, что знаменитый мост повис в поднятом положении и его никак не могут опустить.

So I was there to see Tower Bridge open to let in and out this masted ship. And then get stuck.

But I can’t avoid analogies with Brexit Britain, dysfunctionally stuck in an effort to usher in the past pic.twitter.com/8QE0TuruUC

— Peter Jukes (@peterjukes) August 9, 2021