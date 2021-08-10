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Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

В Лондоне сломался Тауэрский мост: его не могут опустить уже несколько часов

В Лондоне сломался Тауэрский мост: его не могут опустить уже несколько часов

В Лондоне Тауэрский мост закрыли для движения транспорта и пешеходов из-за технической неисправности.

Полиция города в Twitter сообщила, что знаменитый мост повис в поднятом положении и его никак не могут опустить.

— Пожалуйста, избегайте этого района, — призвали в полиции.

О технической неполадке стало известно 9 августа в 17.00 по местному времени (19.00 по Киеву).

Причины поломки пока неизвестны, а вот остановка такой важной дорожной артерии дает о себе знать — в Лондоне образовались пробки.

Это не первый случай, когда механизм Тауэрского моста дал сбой.

В 2006 году его пришлось серьезно отремонтировать после четырех остановок. После этого проблем в работе Тауэра стало меньше, а последняя остановка механизма была зафиксирована в августе прошлого года.

В этом году Тауэрском мосту исполнилось 127 лет, он до сих пор остается одной из визитных карточек Лондона и привлекает туристов со всего мира.

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Источник: Полиция Лондона

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