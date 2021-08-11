Латвия объявила режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью

Правительство Латвии решило объявить режим чрезвычайного положения у границы с Беларусью.

Он будет действовать в трех районах, а также городе Даугавпилс.

Режим ввели на три месяца — до 10 ноября.

Пограничникам разрешили использовать физическую силу и специальные средства, чтобы задерживать нелегалов пересечения границы и немедленно возвращать их обратно в Беларусь.

Пограничникам будут помогать национальные вооруженные силы и полиция.

Между тем, в Литве возведение стены на границе с Беларусью признали проектом государственного значения. Это позволит быстрее свести ограду.

Напомним, Беларусь шантажирует соседей из ЕС, позволяя искателям убежища с Ближнего Востока беспрепятственно пересекать свою границу.

Накануне глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил соболезнования родным Виталия Шишова, который возглавлял ОО Белорусский дом в Украине. Литовский министр подчеркнул, что должно быть проведено тщательное расследование обстоятельств, которые привели к смерти белоруса.