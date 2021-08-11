Латвия объявила режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью

Правительство Латвии решило объявить режим чрезвычайного положения у границы с Беларусью.
Он будет действовать в трех районах, а также городе Даугавпилс.
Режим ввели на три месяца — до 10 ноября.
Пограничникам разрешили использовать физическую силу и специальные средства, чтобы задерживать нелегалов пересечения границы и немедленно возвращать их обратно в Беларусь.
Пограничникам будут помогать национальные вооруженные силы и полиция.
Между тем, в Литве возведение стены на границе с Беларусью признали проектом государственного значения. Это позволит быстрее свести ограду.
Напомним, Беларусь шантажирует соседей из ЕС, позволяя искателям убежища с Ближнего Востока беспрепятственно пересекать свою границу.
Накануне глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил соболезнования родным Виталия Шишова, который возглавлял ОО Белорусский дом в Украине. Литовский министр подчеркнул, что должно быть проведено тщательное расследование обстоятельств, которые привели к смерти белоруса.