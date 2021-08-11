Бывшая леворадикальная повстанческая колумбийская группировка FARC на протяжении 1996-2016 годов завербовала в свои ряды не менее 18,6 тыс. несовершеннолетних. Детей использовали для борьбы с правительством страны, с которым в 2016 году повстанцы заключили мировую, а впоследствии договор ратифицировал колумбийский парламент.

Об этом сообщил колумбийский трибунал, который расследует военные преступления.

Специальная юрисдикция по вопросам мира призвала бывших руководителей Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) дать показания, поскольку она продолжает расследование принудительной вербовки детей в демобилизованную партизанскую армию.

Цифру в 18,6 тыс. завербованных детей трибунал получил, сравнив 31 базу данных государственных учреждений, университетов, правозащитных групп и родственников детей, которые были привлечены к партизанской группировке. Обновленные данные превышают предварительную оценку Генерального прокурора Колумбии, который заявил в 2016 году, что FARC принудительно привлекла в свои ряды 11,5 тыс. детей.

Вопрос принудительной вербовки был противоречивой темой в Колумбии, где до сих пор незаживающие раны от 40-летнего конфликта между FARC и колумбийским правительством.

В 2020 году в интервью местной газете El Tiempo бывший командующий FARC Родриго Лондоньо отрицал, что у партизан была политика привлечения детей до 15 лет. Лондоньо сказал, что многие подростки в возрасте 15-17 лет присоединились к рядам партизан добровольно. Он отметил, что в сельской местности в Колумбии 15-летние считаются взрослыми.

Согласно колумбийским законам, взрослыми считаются только лица, достигшие 18-летнего возраста.

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По данным колумбийского трибунала, FARC завербовало минимум 5,6 тыс. детей в возрасте 14 лет и моложе за два десятилетия.

Согласно мирному договору от 2016 года, бывшие партизаны, которые сотрудничают с мирным трибуналом, могут избежать тюремного заключения, если судьи решат, что они сказали правду о военных преступлениях.

В то же время суд может постановить им выплатить компенсацию пострадавшим. Тем, кто отказывается сотрудничать и кого признают виновным, могут запретить занимать государственные должности, а также может угрожать 20 лет за решеткой.