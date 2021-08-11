В Германии отменили три четверти поездов из-за забастовки железнодорожников

В Германии из-за забастовки на железной дороге отменили три четверти маршрутов поездов.

Бастуют профсоюзы работников железнодорожного транспорта.

— Что касается поездов дальнего следования, здесь действует временный план, с которым мы можем выполнить примерно четверть сообщений. Однако, в этой ситуации мы не гарантируем, что все путешественники доберутся до места назначения, — отмечает железнодорожная компания Deutsche Bahn.

По ее данным, забастовка привела к большим ограничением в сообщении поездов дальнего следования и региональных маршрутов. Акция также коснулась системі городских электричек Берлина S-Bahn.

Забастовка продлится до двух ночи пятницы, 13 августа.

Забастовки в Париже

Накануне члены профсоюзов работников аэропорта Шарль-де-Голль требовали прекратить реализацию плана изменения трудовых договоров, что приведет к отмене ряда премиальных выплат.

Фотографии и видео с заблокированного терминала 2Е распространяли пользователи соцсетей. На них можно увидеть, как сотрудники аэропорта в оранжевых светоотражающих жилетах сидят на полу. Некоторые участники акции, наоборот, стоят и блокируют проход пассажирам.