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Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

Две версии: разведка США так и не пришла к окончательному выводу о происхождении Covid-19

коронавірус

Американский телеканал CNN сообщил, что разведка США так и не пришла к окончательному выводу о происхождении коронавируса. Вопрос оказался сложнее, чем ожидалось.

Об этом говорится в проекте доклада, заявляют источники CNN.

По их информации, разведка изучала данные в течение трех месяцев и после этого все еще склоняется к двум основным версиям:

  • вирус Covid-19 появился в лаборатории Уханського института вирусологии;
  • коронавирус перешел от людей к животным естественным образом.

Происхождение коронавируса

Неделю назад спецслужбы США получили доступ к уникальным данным Института вирусологии китайского города Ухань.

Именно из этого населенного пункта пандемия коронавируса распространилась по всему миру.

Об этом вновь сообщил телеканал CNN и отметил, что пока неизвестно, как специалисты смогли получить доступ к этой информации.

Теперь спецслужбы США будут расшифровывать эти данные. Для этого им понадобятся специальные мощные компьютеры национальных лабораторий министерства энергетики США.

Также для расшифровки информации нужны профессионалы с безупречным знанием китайского языка.

Детали о секретных данных из уханьской лаборатории читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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