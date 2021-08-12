Американский телеканал CNN сообщил, что разведка США так и не пришла к окончательному выводу о происхождении коронавируса. Вопрос оказался сложнее, чем ожидалось.
Об этом говорится в проекте доклада, заявляют источники CNN.
По их информации, разведка изучала данные в течение трех месяцев и после этого все еще склоняется к двум основным версиям:
- вирус Covid-19 появился в лаборатории Уханського института вирусологии;
- коронавирус перешел от людей к животным естественным образом.
Происхождение коронавируса
Неделю назад спецслужбы США получили доступ к уникальным данным Института вирусологии китайского города Ухань.
Именно из этого населенного пункта пандемия коронавируса распространилась по всему миру.
Об этом вновь сообщил телеканал CNN и отметил, что пока неизвестно, как специалисты смогли получить доступ к этой информации.
Теперь спецслужбы США будут расшифровывать эти данные. Для этого им понадобятся специальные мощные компьютеры национальных лабораторий министерства энергетики США.
Также для расшифровки информации нужны профессионалы с безупречным знанием китайского языка.
Детали о секретных данных из уханьской лаборатории читайте в материале Фактов ICTV.