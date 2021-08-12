На итальянском острове Сицилия зафиксирована температура воздуха +48,8, что может стать новым температурным рекордом для всей Европы.
По информации региональных властей, почти +49 градусов на Сицилии зафиксировали днем 11 августа.
Чтобы рекорд подтвердили и установили официально, его должна верифицировать Всемирная метеорологическая организация.
— Если данные будут подтверждены, после соответствующего анализа они могут стать самым высоким значением, зафиксированным на европейском континенте, — рассказал метеоролог Мануэль Маццолени.
Сейчас температурный рекорд в Европе принадлежит Греции и составляет ровно +48 по Цельсию.
Такую чрезвычайную жару зафиксировали в столице Греции Афинах еще в 1977 году.
Нынешние температурные рекорды в Италии ученые объясняют циклоном Люцифер, который надвигается на страну из Африки.
После Сицилии, по прогнозам синоптиков, циклон направится в сторону Рима и вызовет там значительное повышение температуры воздуха.
В некоторых регионах Украины также довольно жарко. Поэтому существует значительный риск перегрева и теплового удара.
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