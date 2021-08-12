На итальянском острове Сицилия зафиксирована температура воздуха +48,8, что может стать новым температурным рекордом для всей Европы.

По информации региональных властей, почти +49 градусов на Сицилии зафиксировали днем ​​11 августа.

Чтобы рекорд подтвердили и установили официально, его должна верифицировать Всемирная метеорологическая организация.

— Если данные будут подтверждены, после соответствующего анализа они могут стать самым высоким значением, зафиксированным на европейском континенте, — рассказал метеоролог Мануэль Маццолени.

Сейчас температурный рекорд в Европе принадлежит Греции и составляет ровно +48 по Цельсию.

Такую чрезвычайную жару зафиксировали в столице Греции Афинах еще в 1977 году.

Нынешние температурные рекорды в Италии ученые объясняют циклоном Люцифер, который надвигается на страну из Африки.

После Сицилии, по прогнозам синоптиков, циклон направится в сторону Рима и вызовет там значительное повышение температуры воздуха.

В некоторых регионах Украины также довольно жарко. Поэтому существует значительный риск перегрева и теплового удара.

Как помочь человеку, у которого произошел тепловой удар, Факты ICTV рассказывали ранее.