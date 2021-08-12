На японские правительственные учреждения и частные компании осуществили серию кибератак.

Вследствие хакерских действий в 129 правительственных учреждениях и компаниях произошла утечка данных.

Преступникам удалось получить доступ к программам обмена информацией.

Жертвами кибератаки стали секретариат японского Кабинета министров, Министерство иностранных дел и Министерство национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Среди похищенной информации были данные о системах клиентов, материалы по реализации проектов, а также некоторая личная информация — имена и адреса электронных ящиков.

Утечку информации заметила японская компания Fujitsu, которая обновила данные о несанкционированном доступе к ее программе ProjectWEB.

ProjectWEB — это программа, которую очень часто используют правительственные структуры и другие компании в Японии.

Кибератаки российских хакеров

В начале августа российские хакеры выложили в сеть данные банковских карточек более 1 млн человек по всему миру.

Речь идет преимущественно о жителях США и гражданах других стран.

По предварительной информации, к преступлению причастна хакерская группировка All World Cards, сообщил телеканал CNBC.

Специалисты предупредили, что вскоре преступники начнут массово использовать данные этих карточек для незаконного завладения чужими денежными средствами.

Источник: NHK