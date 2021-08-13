Китай из-за Covid-19 закрыл терминал третьего в мире по грузообороту порта

Китай закрыл один из терминалов порта Нинбо-Чжоушань — третьего в мире по грузообороту. Коронавирус там обнаружили у сотрудника порта.

И хотя эксперты предупреждали об угрозе грузообороту, который и без того терпит убытки, а также глобальной торговле в целом, операции терминала Мэйшань прекратили 12 августа до дальнейших распоряжений.

Добавим, что через Мэйшань проходит 25% всех грузов порта Нинбо-Чжоушань.

— Прекращение работы терминала может иметь серьезные негативные последствия для объемов обработки и транспортировки грузов, — жалуются эксперты компании.

Это уже второй за последние несколько месяцев случай частичного приостановления работы китайского порта из-за коронавируса.

В мае 2021-го порт Яньтянь в Шэньчжэне закрыли почти на месяц, что привело к накоплению запасов товаров у производителей, а также росту до рекордного уровня стоимости перевозки грузов.

Остановка работы терминала Мэйшань на длительное время может оказаться особенно болезненной для мировой экономики, поскольку объемы морских грузоперевозок традиционно увеличиваются ближе к концу года, когда бизнес начинает готовиться к рождественским праздникам.

Представитель порта Лос-Анджелеса уже сообщил, что порт готовится к очередному сокращению грузооборота. В июне он столкнулся с этим из-за закрытия порта Яньтянь.

Ситуация с терминалом Мэйшань вызывает опасения и по поводу того, что многие мировые компании вскоре столкнутся с такой же мощной волной коронавирусных ограничений, как и в прошлом году, когда потоки потребительских товаров — от скоропортящихся продуктов до электроники — оказались фактически никому не нужны.

Руководство порта Нинбо-Чжоушань сообщило, что все остальные его терминалы работают в нормальном режиме, и активно взаимодействуют с судоходными компаниями, перенаправляя их в другие терминалы.