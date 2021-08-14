Лесные пожары в Каталонии ликвидировали, однако повышенная угроза возгораний все еще есть

Лесные пожары, разгоревшиеся в четверг в Каталонии, ликвидированы. Более 100 пожарных боролись с огнем на десятках гектаров в районе провинции Таррагона, также была задействована специализированная пожарная авиация.
Однако из-за чрезвычайно жаркой погоды повышенная угроза природных пожаров сохраняется в большей части Испании.
Согласно данным местных метеорологических служб, максимальная температура воздуха может достичь +40 градусов.
В европейских странах наблюдается сильная жара, которая привела к лесным пожарам, в частности, в Греции и Италии.
В Черногории пламя достигло национального парка Дурмитор, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Огонь быстро распространяется по каньону над рекой Тара и пожарным сложно добраться до него.
В Италии тяжелая ситуация и на юге Калабрии, а на острове Сицилия горят деревья на склоне вулкана Этна.
В Алжире стихия унесла жизни 69 человек, в стране объявлен траур.
Между тем на греческом острове Эвбея пожарным удалось потушить большинство очагов. Техники начали восстановление электроснабжения в населенных пунктах.
Накануне местные правоохранители сообщили, что в течение недели за поджоги задержали 118 человек.