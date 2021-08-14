На литовско-белорусской границе все спокойно. О стабилизации ситуации сообщил министр внутренних дел Литвы Аґне Билотайте.

Как отметили в ведомстве, ситуация стабилизировалась, но расслабляться не стоит.

— Мы должны быть готовыми к разным сценариям. Но я должна сказать, что это решение, которое было принято 2 августа, действительно дало результаты, — сказала Билотайте.

За 7 дней пересечь границу с Литвой позволили 200 нелегальным мигрантам, а со 2 августа их количество достигло 1 340. Однако, Билотайте отметила, что некоторые из них — это одни и те же люди.

— 44 человека были допущены в Литву по гуманитарным причинам, — добавила она.

Пока людей пропускают только на пограничных пунктах, мигрантам запрещено пересекать границу в других местах.

— За последние сутки литовские пограничники отправили домой 19 мигрантов, двух приняли по гуманитарным причинам. В то же время для возвращения мигрантов в Беларусь специальными средствами не пользовались, — заявили в Государственной пограничной службе Литвы.

Нелегальные мигранты с территории Беларуси начали большими группами прибывать и к польской границе.

Уже в пятницу, 6 августа, польские пограничники задержали 349 иностранцев (преимущественно граждан Афганистана и Ирака), которые пытались нелегально попасть в Польшу.

Самая большая группа нелегалов насчитывала 85 человек и была задержана в субботу, сообщила польская пограничная служба.

Наплывы мигрантов зафиксировали Лейпциге, Новом Дворе, Шудзялув-Крынки, Кузницы и Михалове.

Источник: BNS