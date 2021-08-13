Лесные пожары в Греции и Турции: украинские спасатели продолжают тушить пламя

Украинские спасатели продолжают тушить лесные пожары в Греции и Турции. Пламя неожиданно вспыхнуло на территории стран по меньшей мере неделю назад, огонь до сих пор пытаются ликвидировать.

Так, 12 августа наша авиация сбросила 48 т воды на территорию провинции Испарта в Турции. Всего с начала работ в Турции украинцы сбросили 952 т воды.

Лесные пожары в Греции также не утихают. Отряд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям работает возле населенных пунктов Елиника и Каматриадес.

Наши спасатели находятся в Греции с вечера 6 августа. По решению Кабмина, сотни украинских пожарных с необходимым оборудованием отправились в страну из аэропорта Киев.

Новый пожар в Греции

В Греции вспыхнул новый пожар на острове Эвбея. Для ликвидации огня туда отправили четыре самолета для сброса воды и шесть вертолетов.

Также привлекли 23 пожарных и 10 автомобилей. Синоптики отмечают, что на территории страны нередко летом происходят лесные пожары, однако в этом году их больше из-за чрезмерной и продолжительной жары.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис назвал пожары в Греции крупнейшей экологической катастрофой, которую страна видела за последние десятилетия.

В последние недели несколько средиземноморских стран страдают от чрезмерной жары. Огонь распространился в Италии и Турции, где уже погибли по меньшей мере восемь человек. В Алжире в горном районе Бербер погибли как минимум 69 человек.