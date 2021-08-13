В китайской компании Alibaba проверяют жалобы на домогательства

Китайская торговая компания Alibaba Group Holding Ltd. принимает меры по борьбе с домогательствами в фирме.

Дирекция пообещала учредить специальный комитет для проверки жалоб от сотрудников.

— В состав комитета войдут пять женщин — топ-менеджеров. Возглавит его заместитель главного директора по персоналу Джейн Цзян, — сообщили в Alibaba.

Комитет организовывает группу для рассмотрения жалоб и обращений сотрудников в связи с информацией о домогательствах в компании.

Для жалоб создали специальный электронный почтовый ящик и открыли горячую линию звонков.

Сейчас готовятся не только обрабатывать информацию от сотрудников, но и следить за тем, чтобы к потерпевшим не предпринимались неправомерные действия со стороны обвиняемых.

Компания пообещала организовать специальные тренинги и усовершенствовать корпоративный кодекс поведения сотрудников на рабочем месте.

Прецедентом стал августовский факт увольнения менеджера, на которого пожаловалась его подчиненная.

По ее словам, он на деловой встрече заставил ее много выпить, а затем начал приставать к ней. Администрация расследовала инцидент, что привело к увольнению топ-менеджера.

Этот случай вызвал массовую реакцию: более 6 тыс. человек подписали письмо с просьбой о защите от домагательств.

Инцидент произошел в подразделении компании Alibaba City, которое доставляет продукты из магазинов. После скандала и увольнения менеджера главный директор отдела кадров Alibaba Group получил выговор, а директор Alibaba City и глава кадровой службы были вынуждены уволиться по собственному желанию.

Эти отставки произошли из-за игнорирования кадровой службой заявлений потерпевшей. Только тогда, когда пострадавшая сотрудница разместила 11-страничный документ с обвинениями во внутренней сети компании, который затем попал в интернет и вызвал скандал, случилась реакция на инцидент.

Главный исполнительный директор и председатель совета директоров Alibaba Дэниел Чжан заявил, что обеспечение безопасности работников является главным приоритетом компании Отныне она не будет толерантной к неправомерным действиям сексуального характера, а также обещает искоренить культуру чрезмерного употребления алкоголя сотрудниками.