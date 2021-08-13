На севере Афганистана начали действовать силы сопротивления талибам под командованием экс-губернатора провинции Балх Атто Нура и маршала Дустума.

В столице провинции Балх на северо-западе страны состоялось внеочередное совещание по вопросам безопасности с участием маршала Абдул-Рашида Дустума и других лидеров совета Исламского общества, а также представителей различных партий в провинции.

— Участники встречи согласились, что важно сплотить и координировать все силы народного ополчения для поддержки структур обороны и безопасности страны на севере против врагов афганского народа, особенно в провинции Балх и городе Маймай, — сообщили в партии Национальное исламское движение.

На встрече решили, что все силы сопротивления и народного ополчения возглавит генерал Атто Нур, а Абдул-Рашид Дустум будет отвечать за контроль операций и боевых действий. Также он будет давать необходимые советы силам безопасности и обороны.

Участники совещания решили создать несколько административных центров в провинции Балх, а также пополнить силы народной оппозиции 209-м корпусом Шахин, управлением безопасности Балха и полицейским командованием.

Провинции Балх и Фарьяб остаются пока свободными от талибов, а остальные семь провинций на севере Афганистана перешли под контроль боевиков в течение недели.

По утверждению талибов, к вечеру 13 августа они уже завладели административными центрами 17 из 34 провинций Афганистана. Уже установлен контроль над городом Пули-Алам — административным центром афганской провинции Логар, что в 50 км от столицы.