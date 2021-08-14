Наводнение в Турции: Зеленский выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования главе турецкого государства Реджепу Эрдогану в связи с гибелью местных жителей и значительными разрушениями на территории страны, вызванными наводнениями.

Об этом Зеленский написал на своей странице в социальной сети Twitter. Президент отметил, что Украина разделяет боль семей, у которых стихийное бедствие унесло близких людей.

Щирі співчуття Президенту @RTErdogan і дружньому ???????? народу у зв’язку із загибеллю людей і значними руйнуваннями через повені в Чорноморському регіоні. Поділяємо біль родин, у яких стихійне лихо забрало близьких. Бажаємо швидкого одужання постраждалим. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 14, 2021

Глава украинского государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По последним данным, в результате наводнения в Турции погибли по меньшей мере более 30 человек.

На севере страны проводят масштабную поисково-спасательную операцию. Из-за непогоды обвалены некоторые дома, разрушены мосты, автомобили на улице разбиты.

В затопленных районах вертолеты забирали некоторых людей с крыш, а других вытаскивали из воды на лодках. Спасатели эвакуировали более 1,7 тыс. человек. Около 330 населенных пунктов остались без электричества после того, как наводнение повредило линии электропередач.

В этом месяце Турции также пришлось бороться с огромными лесными пожарами. Из-за огня тысячи местных жителей и туристов вынужденно покинули Мармарис и его окрестности. По меньшей мере восемь человек погибли.