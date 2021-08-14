Ливни в Японии привели к катастрофе: 1,4 млн людей призвали немедленно покинуть дома

Ливни в Японии привели к катастрофе, вызвав наводнения и оползни.

Власти Хиросимы и префектур северной части острова Кюсю объявили об эвакуации.

Одна женщина погибла в префектуре Нагасаки на западном побережье Кюсю и двое других членов ее семьи пока считают пропавшими без вести. Там же действуют предупреждения о чрезвычайной погодной ситуации.

1 400 000 человек призвали немедленно покинуть дома.

В Нагасаки работают спасательные службы, полиция, военнослужащие оказывают помощь населению, ищут пропавших без вести. Спасатели работают и в Фукуоке, а также на острове Кюсю. В соседней префектуре Сага хлынули оползни.

Ожидается, что ливни продлятся на большей части территории страны в течение еще нескольких ближайших дней, ситуация с наводнениями и оползнями может ухудшиться.

Также в Турции в провинции Кастамону меньшей мере шесть человек погибли в результате наводнения, вызванного сильные дожди.

В провинции Айдын 85-летняя Ариф Юнал пропал без вести, после того как ее дом был разрушен.

Женщину ищет береговая охрана, управление стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также местные жители.