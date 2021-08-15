Азербайджан обвинил Армению в провокациях с применением артиллерии

Вооруженные силы Азербайджана обвинили армянские подразделения в неоднократных провокациях с применением крупнокалиберного оружия.

Обстрелы зафиксированы в 4.33, 7.25 и с в период с 12.00 до 12.30 воскресенья, 15 августа.

Кроме того, применялись снайперские винтовки, автоматы и пулеметы.

В частности, огонь велся с позиций в населенном пункте Араздеен. Под обстрел попал населенный пункт Гейдарабад Нахчыванской Автономной Республики.

Армянские позиции, с которых велись обстрелы, были подавлены вооруженными силами Азербайджана.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Фото: Минобороны Азербайджана